نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحرب الإسرائيلية على غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 57،882 والإصابات تتجاوز 138 ألفًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت 12 يوليو 2025، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 57،882 شهيدًا، بالإضافة إلى 138،095 مصابًا، وذلك منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي صادر عن الوزارة مساء اليوم، حيث أكدت استمرار سقوط الشهداء والجرحى جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.





التصعيد المستمر منذ استئناف العدوان في مارس 2025

أوضحت الوزارة أن الفترة ما بين 18 مارس 2025 وحتى اليوم، أي منذ استئناف العدوان بعد وقف إطلاق النار المؤقت، شهدت وحدها استشهاد 7،311 مواطنًا وإصابة 26،045 آخرين، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها سكان القطاع.

شهداء لقمة العيش.. أرقام مؤلمة تتزايد يوميًا

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة أن شهداء المساعدات الإنسانية الذين تم نقلهم إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ عددهم 17 شهيدًا وأكثر من 53 مصابًا، ليرتفع بذلك إجمالي شهداء المساعدات إلى 805 شهداء، و5،252 مصابًا، منذ بداية الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ.





الوضع الميداني خلال الساعات الأخيرة: استمرار القصف وسقوط مزيد من الضحايا

شهد قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية استشهاد 59 مواطنًا، من بينهم 9 جثامين تم انتشالها من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 208 إصابات جديدة وصلت إلى المستشفيات.

وأكدت وزارة الصحة أن عددًا كبيرًا من الضحايا ما يزال تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط صعوبات كبيرة تواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ بسبب استمرار القصف ومنع الوصول إلى بعض المناطق.