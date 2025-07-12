نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي: جميع الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا استؤنفت في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن فلاديمير زيلينسكي، مساء الجمعة، عن استئناف إمدادات المساعدات العسكرية لأوكرانيا، دون تحديد الحزم أو الدول المعنية بالضبط.

وكانت قناة "إن بي سي" قد أفادت في 4 يوليو أن قرار تعليق المساعدات العسكرية لكييف كان قرارا أحاديا من وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث.

فيما أشارت قناة "سي إن إن" لاحقا إلى أن هيغسيث لم يخطر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسبقا بقراره.

كما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" أن قرار البنتاغون فاجأ ترامب، الذي صرح لاحقا بأنه لا يعلم من أذن بتعليق المساعدات العسكرية لكييف.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر في قناته على "تلغرام": "نعمل حاليا مع الشركاء على إمدادات جديدة.. وفقا لجميع التقارير، تم استئناف الإمدادات"، دون أن يحدد أنواع الأسلحة المعنية بالضبط.

يذكر أن روسيا تعتبر أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعيق التسوية وتجر دول الناتو مباشرة إلى الصراع وتشكل "لعبا بالنار". وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد أن أي شحنات تحتوي أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا، بينما صرح الكرملين أن ضخ الأسلحة في أوكرانيا من قبل الغرب لا يعزز المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي