نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش اللبناني يوقف 56 سوريا بتهمة التجول غير الشرعي داخل الأراضي اللبنانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان رسمي عن توقيف 56 نازحا سوريا في مناطق مختلفة من البلاد، بسبب تجولهم دون أوراق قانونية داخل الأراضي اللبنانية.

ويأتي ذلك خلال سلسلة من العمليات الأمنية المنسقة حسب البيان. وأوضح البيان أن وحدات من الجيش، وبمؤازرة دوريات من مديرية المخابرات نفذت مداهمات لمخيمات النازحين السوريين في مناطق أنفة وبشمزين وأميون – قضاء الكورة، وأسفرت عن توقيف 31 سوريا.

كما أوقفت وحدة من الجيش 18 سوريا آخرين عند حاجز المدفون – قضاء البترون، في حين أوقفت دورية تابعة للمخابرات 7 سوريين في منطقة الدورة – قضاء المتن.

وأكدت قيادة الجيش أن التحقيقات قد بدأت مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وذلك في إطار متابعة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز ضبط الأمن وتنظيم الوجود الأجنبي على الأراضي اللبنانية