"أكسيوس": أوباما يعود إلى دائرة جمع التبرعات للمؤتمر الوطني الديمقراطي

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما سينضم إلى رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية كين مارتن في حفل لجمع التبرعات في ريد بانك بولاية نيو جيرسي مساء الجمعة.

وذكر المصدر ذاته أن هذا أول جمع تبرعات لأوباما منذ الخسائر الساحقة للحزب في عام 2024، ويأتي بعد سلسلة من "الصداع العام" لفريق قيادة اللجنة الوطنية الديمقراطية.

ويأتي هذا الحدث قبل الانتخابات التشريعية وانتخابات حاكم ولاية نيوجيرسي في نوفمبر المقبل، والتي ينظر إليها على أنها مؤشر مبكر لانتخابات التجديد النصفي العام المقبل، حيث يسعى الديمقراطيون بشدة إلى استعادة بعض السلطة السياسية.

ووفقا لدعوة حصلت عليها "أكسيوس"، يستضيف حاكم ولاية نيو جيرسي المنتهية ولايته فيل مورفي (ديمقراطي) وزوجته تامي مورفي حفل جمع التبرعات.

وسيضم "العشاء والمناقشة" أيضا المرشح الديمقراطي لمنصب حاكم الولاية النائب مايكي شيريل، وفقا لمصدر مطلع.

وأشار المصدر إلى أنه تم بيع جميع تذاكر الحدث وستذهب العائدات إلى اللجنة الوطنية الديمقراطية بينما تستعد للانتخابات الهامة في عامي 2025 و2026.

وفي السياق أفاد مكتب أوباما بأن الرئيس الأسبق جمع 85 مليون دولار للديمقراطيين في الدورة الانتخابية الماضية