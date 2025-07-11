وزير الخارجية الروسي يصل في زيارة إلى كوريا الشمالية

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أحمد جودة - القاهرة - وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، في زيارة إلى مدينة وونسان في كوريا الشمالية.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد أفادت بأن لافروف سيشارك مع نظيره الكوري الشمالي تشوي سونغ هي في الجولة الثانية للحوار الاستراتيجي بين روسيا وكوريا الشمالية.

وتقع وونسان على ساحل بحر اليابان شرقي كوريا الشمالية. وفي نهاية يونيو، افتتح فيها مجمع سياحي ضخم يُفترض أن يكون جزءا من مشروع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لبناء منطقة ترفيهية ثقافية بمستوى عالمي، وقد حضر حفل الافتتاح زعيم كوريا الشمالية والسفير الروسي ألكسندر ماتسيغورا.

ويشمل المجمع الجديد مئات المنشآت - بينها فنادق وموتيلات تستوعب 20 ألف شخص، ومتنزه مائي، ومنشآت رياضية وثقافية وتجارية وترفيهية، وسيكون بإمكان الزوار الاستمتاع به على مدار العام.

وكما أوضحت السفارة الروسية فإن المجمع مقسم إلى قسمين متساويين بنفس شروط وجودة الخدمة: أحدهما مخصص للأجانب والآخر لمواطني كوريا الشمالية.

وقد وصل لافروف إلى وونسان قادما من ماليزيا حيث شارك في اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). ومن بين ما قام به هناك، أجرى محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. وبعد كوريا الشمالية، سيتوجه الوزير الروسي إلى الصين