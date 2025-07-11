نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بولندا تحيي ذكرى ضحايا مذبحة فولين وتدعو أوكرانيا للاعتراف بالحقيقة "وإن كانت قاسية" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تحتفل بولندا اليوم الجمعة باليوم الوطني لإحياء ذكرى البولنديين ضحايا جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها قوميون أوكرانيون متطرفون في منطقة فولين إبان الحرب العالمية الثانية.

وانطلقت فعاليات الذكرى هذا العام في وارسو بصلاة أقيمت في الكاتدرائية الميدانية للجيش البولندي، ثم انتقلت إلى حديقة فولين حيث وضع نصب تذكاري للضحايا.

وحضر الفعاليات ممثلون عن البرلمان ومجلس الوزراء ومكتب رئيس بولندا، بالإضافة إلى ممثلي معهد الذاكرة الوطنية وأحفاد ضحايا مذبحة فولين. كما حضرها ممثلون عن السفارة الأوكرانية في وارسو.



وخلال كلمته في المهرجان الرسمي، دعا نائب مدير معهد الذاكرة الوطنية في بولندا كارول بولييفسكي الجانب الأوكراني إلى التخلي عن الروايات المغلوطة حول مذبحة فولين.

وقال: "الذاكرة والحقيقة هما شقيقتان ضروريتان للوحدة. لكن الوحدة يجب أن تقوم على الحقيقة، وليس على الرواية التي تروج بشأن هذه الجريمة في أوكرانيا"، مشددا على أنه "كان ذلك إبادة ممنهجة للبولنديين على أساس عرقي".

كما طالب بولييفسكي الجانب الأوكراني بعدم عرقلة عملية استخراج رفات ضحايا مذبحة فولين، قائلا: "أطلب السماح لنا بانتشالهم ودفنهم بكرامة".

واختتم بالقول: "فقط على أساس الحقيقة – حتى لو كانت قاسية – يمكن بناء علاقات ناضجة وصادقة بين الشعوب، بمن فيهم البولنديون والأوكرانيون".

بدوره، كتب الرئيس البولندي أندجيه دودا في منشور عبر منصة "إكس" بمناسبة اليوم الوطني لإحياء ذكرى ضحايا مذبحة فولين: "الحقيقة هي الأساس الوحيد للمصالحة الحقيقية".

ودعا وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك - كاميش أوكرانيا إلى الاعتراف بمذبحة فولين والإبادة الجماعية، وأضاف أنه "يجب أن نسعى جاهدين لكشف الحقيقة الكاملة حول هذه المأساة، إذ أنه على هذه الحقيقة فقط يمكننا بناء المستقبل.

وتعد مذبحة فولين واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في العلاقات البولندية-الأوكرانية. وقد اعترف البرلمان البولندي في عام 2016 بيوم 11 يوليو كيوم وطني لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية التي ارتكبها عناصر من "منظمة القوميين الأوكرانيين" و"الجيش الأوكراني المتمرد" ضد البولنديين خلال الفترة من 1943 إلى 1945.

ووفقا للرواية البولندية، قُتل عشرات الآلاف من البولنديين على يد منظمة القوميين الأوكرانيين والجيش المتمرد الأوكراني في فولين ومناطق أخرى.

وفي عام 2017، فرضت أوكرانيا حظرا على أعمال واستخراج الرفات في موقع المذبحة، ردا على هدم نصب تذكاري للجيش المتمرد الأوكراني في بولندا. ومع ذلك، أبدى زيلينسكي مؤخرا استعداده لرفع الحظر