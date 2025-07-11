الصين والولايات المتحدة تتفقان على تعزيز التعاون والحوار

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أحمد جودة - القاهرة - اتفقت الصين والولايات المتحدة على تعزيز التفاعل والحوار على جميع المستويات، واستكشاف سبل توسيع التعاون وتحديد طرق مراقبة الخلافات.

جاء ذلك في بيان تم نشره على موقع وزارة الخارجية الصينية، عقب اجتماع بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وأشار البيان إلى أن اللقاء بين الوزيرين، عقد اليوم الجمعة على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور.

وذكر البيان أن "الجانبين اتفقا على أن الاجتماع كان إيجابيا وعمليا واتسم بالطابع البناء".

ونوه البيان بأن الصين والولايات المتحدة، "اتفقتا على تعزيز القنوات الدبلوماسية والتفاعل والحوار على جميع المستويات وفي جميع المجالات، وإعطاء الدور الكامل للدوائر الدبلوماسية في تعزيز العلاقات الثنائية، والبحث عن سبل توسيع مجالات التعاون مع إدارة الخلافات والسيطرة عليها".

في الفترة من 8 إلى 11 يوليو الجاري تشهد عاصمة ماليزيا، فعاليات رفيعة المستوى لرابطة آسيان يشارك فيها وزراء خارجية ومسؤولون كبار من مختلف دول العالم