نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع: كيلوغ سيزور أوكرانيا الاثنين المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد موقع "Live News" الأوكراني بأن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، أعلن أنه سيصل إلى كييف في زيارة يوم 14 يوليو.

وأشار الموقع إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص، سيمكث أسبوعا كاملا في أوكرانيا.

وقال كيلوغ لمراسلة الموقع على هامش مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا في روما: "سنكون في كييف يوم الاثنين [14 يوليو]".

وأضاف كيلوغ: "سنبقى هناك طوال الأسبوع". وكانت آخر زيارة للمبعوث الخاص لكييف في فبراير الماضي.

وفي 9 يوليو الجاري، التقى كيلوغ مع فلاديمير زيلينسكي على هامش مؤتمر في روما، حيث أثار زيلينسكي قضية إمدادات الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا.

وعلى هامش نفس الفعالية في روما، اقترح المبعوث كيلوغ وضع خطة شبيهة بخطة مارشال لإعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الصراع هناك.

وأضاف كيلوغ أن خطة مارشال "مهدت الطريق للشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية" وأنه يتعين الآن تطوير تدابير مماثلة لمساعدة أوكرانيا