العالم اليوم - هواتف وساعات ذكية جديدة من سامسونغ.. ما مميزاتها؟

انتم الان تتابعون خبر هواتف وساعات ذكية جديدة من سامسونغ.. ما مميزاتها؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 يوليو 2025 05:28 مساءً - أطلقت شركة سامسونغ للإلكترونيات جيلا جديدا من الهواتف الذكية والساعات، وكشفت عن منتجات وابتكارات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي المحمول، وذلك خلال فعالية "جالاكسي أنباكد 2025" التي أقيمت في مدينة بروكلين الأميركية.

وكشفت الشركة خلال الحدث الذي أقيم في التاسع من يوليو، عن واجهة "وان يو آي 8" الجديدة، المصممة خصيصا لهواتفها القابلة للطي والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتوفر هذه الواجهة حماية مشددة للبيانات الشخصية، بحسب ما ذكره موقع "سامسونغ نيوزروم".

غالاكسي زد فولد 7

أعلنت سامسونغ أن هاتف "غالاكسي زد فولد 7" القابل للطي، هو أنحف إصدار من سلسلة "زيد فولد" حتى الآن، ويعمل بأحدث معالجات "سنابدراجون"، معززا بميزات "غالاكسي آي آي".

ويضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل، وعدسة بزاوية واسعة جدا بدقة 12 ميغابكسل. كما تأتي كل من الشاشة الخارجية والداخلية بكاميرا أمامية بدقة 10 ميغابكسل.

ويوفر الجهاز أيضا ميزة جديدة تدعى "عرض نتائج الذكاء الاصطناعي"، والتي تتيح للمستخدمين تنفيذ مهام متعددة دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات. إلى جانب أدوات ذكية مثل ميزة "العزل الذكي للصوت"، وبشاشة من نوع "سوبر أموليد".

ويأتي الجهاز ببطارية سعة 4400 ميلي أمبير، ويتوفر بعدة ألوان.

غالاكسي زد فليب 7

أما هاتف "غالاكسي زد فليب 7" القابل للطي فقد جاء بتصميم أنحف وأخف وزنا، مع شاشة خارجية أكبر بحجم 4.1 بوصة من نوع "سوبر أموليد".

ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان، ويضم كاميرا بدقة 50 ميغابكسل، ويعمل بميزات الذكاء الاصطناعي من "غالاكسي آي آي".

كما تم تزويده ببطارية سعتها 4000 ميلي أمبير.

غالاكسي واتش 8

أطلقت سامسونغ أيضا سلسلة "غالاكسي واتش 8"، التي جاءت بميزات جديدة، من بينها تحليل مستوى الجري، وتقديم نصائح مخصصة للمستخدمين، إلى جانب تنبيهات لمواعيد النوم المناسبة، ومراقبة ضغط الدم أثناء النوم.

وتدعم الساعة أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة، من بينها "غوغل جيميني".

غالاكسي واتش 8 كلاسيك

ووصفت الشركة إصدار "غالاكسي واتش 8 كلاسيك" بأنه "أنحف إصدار حتى الآن"، مع تصميم يوفر راحة أكبر وأناقة محسنة، إضافة إلى مزايا السلسلة المعتادة.

غالاكسي واتش ألترا 2025

كشفت سامسونغ أيضا عن ساعة "غالاكسي واتش ألترا (2025)" الجديدة، والتي تأتي بأربعة ألوان من التيتانيوم.

وأشارت الشركة إلى أن الساعة توفر أطول عمر بطارية وأعلى أداء ضمن جميع ساعاتها الذكية حتى الآن.

وأكدت سامسونغ أن جميع الأجهزة الجديدة تحتوي على تسع مواد قابلة لإعادة التدوير، حسب ما ذكره موقع "سامسونج نيوزروم