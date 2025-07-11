هنغاريا: الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا الطرف الخاسر بالنزاع مع روسيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد فيكتور أوربان رئيس وزراء هنغاريا اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا خسرا الحرب ضد روسيا، مشددًا أن اللحظة المرة التي سيدرك فيها قادة أوروبا أنهم انهزموا في أوكرانيا قادمة لا محالة.

وأشار أوربان في تعليق له على الأحداث الأوكرانية في البرنامج الصباحي لإذاعة كوسوث، إلى أن أوكرانيا تواصل إلى جانب قادة الاتحاد الأوروبي، التظاهر بإمكانية خروجها منتصرة من الصراع المسلح مع روسيا، رغم أنها في الواقع قد خسرت منذ زمن طويل.

وأضاف: "لا توجد حلول لهذا النوع من الحروب، وقد خسر الأوكرانيون هذه الحرب عمليا. خسرت أوكرانيا مع أوروبا هذه الحرب، لكن لا أحد يملك الشجاعة للاعتراف بذلك واستخلاص النتائج. بدلا من ذلك، يتظاهرون بإمكانية كسب هذه الحرب في ساحة المعركة".

وأكد رئيس وزراء هنغاريا أن زعماء الاتحاد الأوروبي، ما زالوا يسعون إلى "هزيمة روسيا على الأراضي الأوكرانية"، ولهذا الغرض يواصلون تقديم المساعدات العسكرية والمالية لكييف.

وقال أوربان: "يقولون في بروكسل إن هذه الحرب حربنا، ولكن في الواقع لم يكن ينبغي للاتحاد الأوروبي أن ينجر إلى هذا الصراع منذ البداية، والآن من الضروري السعي إلى التوصل إلى نهاية سريعة له من خلال المفاوضات.