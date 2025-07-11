رئيس الإمارات يبعث رسالة خطية إلى المستشار الألماني حول العلاقات الثنائية

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أحمد جودة - القاهرة - بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم الجمعة، رسالة خطية إلى فريدريش ميرتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين.

وسلم الرسالة الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، مبعوث دولة الإمارات الخاص إلى ألمانيا، خلال لقائه ثورستن فراي رئيس المستشارية الاتحادية الألمانية، وزير المهام الخاصة في برلين، بحضور أحمد العطار سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك في مستهل زيارة عمل يقوم بها إلى ألمانيا.

وخلال اللقاء، نقل الجابر، تحيات القيادة وتمنياتها لجمهورية ألمانيا الاتحادية وشعبها الصديق بدوام التطور والازدهار.

وبحث مبعوث الإمارات ورئيس المستشارية خلال اللقاء، فرص تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين دولة الإمارات وألمانيا في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وأكد الدكتور سلطان الجابر، حرص قيادة دولة الإمارات على مواصلة تعزيز التعاون مع ألمانيا، للبناء على ما تحقق على مدى أكثر من خمسة عقود من العلاقات الوثيقة التي جمعتهما، بجانب استكشاف فرص نوعية جديدة للتعاون في القطاعات الحيوية المختلفة، خاصة الاقتصاد والتجارة والطاقة، والطاقة المتجددة، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والاستثمارات الاستراتيجية، بما يسهم في دعم أهداف النمو والتقدم المستدام في البلدين الصديقين.

وأشار إلى أن العلاقات الإماراتية - الألمانية، تتميز بالتفاهم والتعاون المثمر، مؤكدًا الاهتمام المشترك بتطوير هذه العلاقات وتوسيع آفاقها لبناء مزيد من الشراكات التنموية بما يخدم مصالح البلدين ويعود بالخير على شعبيهما ويسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز التنمية للجميع.