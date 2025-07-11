العالم اليوم - الأمم المتحدة تكشف عدد "قتلى المساعدات" في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 يوليو 2025 01:28 مساءً - أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، أن 798 شخصا على الأقل قتلوا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في غزة منذ نهاية شهر مايو الماضي.

وقال متحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للصحفيين، إن 615 شخصا منهم قتلوا في محيط مواقع تابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" أثناء تلقيهم المساعدات الغذائية منذ 27 مايو.

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