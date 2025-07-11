العالم اليوم - 118 ألف دولار.. بتكوين تسجل مستوى تاريخيًا جديدًا

انتم الان تتابعون خبر 118 ألف دولار.. بتكوين تسجل مستوى تاريخيًا جديدًا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 يوليو 2025 10:25 صباحاً - قفزت بتكوين خلال تعاملات الجمعة المبكرة، لأعلى مستوى على الإطلاق بدفعة من الطلب من مؤسسات استثمارية ومن السياسات الداعمة للعملات المشفرة التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب منصة Coin Metrics، ارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم إلى ذروة بلغت 118,438.80 دولار في التعاملات الآسيوية لتصل مكاسبها منذ بداية العام إلى أكثر من 26 بالمئة. وسجلت في أحدث تداولات 118048 دولارا.

وقال جوشوا تشو الرئيس المشارك لشركة (ويب 3 أسوسيشن) في هونغ كونغ "الذروة الجديدة التي وصلت إليها بتكوين مدفوعة بتراكم لا هوادة فيه للطلب المؤسسي، يقبل لاعبون كبار على المتاح ويستوعبون السيولة في التداول".

ووقع ترامب في مارس أمرا تنفيذيا لتأسيس احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة. وعين عددا من الشخصيات الداعمة للعملات المشفرة في مناصب مهمة، مثل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز.

أما إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة في العالم، فقد قفزت أيضا بما يقارب 7 بالمئة إلى 3013 دولارا بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 3029 دولارا.