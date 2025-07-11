العالم اليوم - ترامب يصعّد المواجهة مع كندا بفرض رسوم 35% اعتباراً من أغسطس

انتم الان تتابعون خبر ترامب يصعّد المواجهة مع كندا بفرض رسوم 35% اعتباراً من أغسطس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 يوليو 2025 07:20 صباحاً - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 35 بالمئة على السلع المستوردة من كندا اعتبارا من الشهر القادم، كما أنه يخطط لفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 15 بالمئة أو 20 بالمئة على معظم الشركاء التجاريين الآخرين لبلاده.

وقال ترامب في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، نشرها على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "اعتبارا من أول أغسطس 2025، سنفرض على كندا رسوم جمركية بنسبة 35 بالمئة على المنتجات الكندية المرسلة إلى الولايات المتحدة، بمعزل عن جميع الرسوم القطاعية".

وتابع ترامب: "إذا قررتم لأي سبب زيادة رسومكم الجمركية، فسيتم إضافة أي رقم زيادة تختارونه إلى نسبة 35 بالمئة التي نفرضها".

وفي الرسالة المكونة من صفحة واحدة، اتهم الرئيس الأميركي كندا مرة أخرى بالفشل في وقف تدفق مخدر الفنتانيل الأفيوني إلى الولايات المتحدة، على الرغم من أن البيانات تظهر أن كمية هامشية فقط من هذا المخدر الاصطناعي تأتي إلى البلاد من جارتها الشمالية.

وقال ترامب:"يجب أن أذكر أن تدفق الفنتانيل ليس التحدي الوحيد الذي نواجهه مع كندا، والتي لديها العديد من السياسات والحواجز التجارية الجمركية وغير الجمركية، والتي تسبب عجزا تجاريا لايمكن تحمله ضد الولايات المتحدة".

وتعد الولايات المتحدة إلى حد بعيد الشريك التجاري الأهم لكندا.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، وسع ترامب نطاق حربه التجارية في الأيام الماضية وحدد رسوما جمركية جديدة على عدد من الدول بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية الحليفتان لبلاده، إلى جانب رسوم جمركية بواقع 50 بالمئة على النحاس.

وقد بدأ ترامب في طرح قواعد رسوم جمركية جديدة على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة منذ الاثنين الماضي، عندما مدد أيضا وقفا لمدة 90 يوما لرسومه الجمركية "المتبادلة" التي أعلن عنها لأول مرة في 2 أبريل.

وفي مقابلة مع شبكة إن.بي.سي نيوز أذيعت الخميس، قال ترامب إن الشركاء التجاريين الآخرين الذي لم يتلقوا مثل هذه الرسائل حتى الآن سيواجهون على الأرجح رسوما جمركية موحدة.

وقال ترامب في المقابلة "ليس من الضروري أن يتلقى الجميع رسالة... سنقول إن جميع الدول المتبقية ستدفع نسبة 20 بالمئة أو 15 بالمئة. سنحدد ذلك الآن".