العالم اليوم - الإمارات تستضيف قمة تاريخية بين زعيمي أذربيجان وأرمينيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 يوليو 2025 12:24 صباحاً - استضافت العاصمةُ الإماراتية أبوظبي، قمةً جمعت رئيسَ أذربيجان، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، في إطار عملية السلام بين البلدين.

وقالت حكومتا البلدين إن الزعيمين عقدا محادثاتٍ جوهريةً في أبوظبي وسط أجواءٍ بناءة، حيث ناقشا عدة قضايا من بينها ترسيم حدودهما المشتركة التي يبلغ طولها ألف كيلومتر كما اتفقا على مواصلة الحوار على مختلف المستويات.

ووصفت وزارتا خارجية البلدين الحوار المباشر بأنه الصيغة الأكثر فاعلية لدفع عملية التطبيع قدما كما اتفق الجانبان على مواصلة المحادثات.

وتعد هذه المفاوضات الأكثر جدية حتى الآن في عملية غير منتظمة لإنهاء الصراع الدائر منذ ما يقرب من 40 عاما.