نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بدأت وكأنها مقابلة عمل".. ترامب يحرج رئيس غينيا بيساو: اذكر اسمك وبلدك في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أصبح من البديهي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يفوت فرصة لإحراج ضيوفه وتصدر المشهد إعلاميا وحتى إثارة الجدل والاستعراض.

وفي آخر ما صدر عنه، طالب دونالد ترامب خلال استضافته رؤساء 5 دول إفريقية، من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو بذكر اسمه وبلده..

وتحدث الزعيم الأمريكي لنظيره في غينيا بيساو بعد مقاطعته حديث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

ووثق مقطع فيديو الموقف بالكامل، واللحظة التي قاطع فيها الرئيس الموريتاني وسأل رئيس غينيا بيساو عن اسمه وبلده