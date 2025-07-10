العالم اليوم - تجدد اندلاع النيران في سنترال رمسيس بمصر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 يوليو 2025 11:22 مساءً - تجددت مساء اليوم الخميس ألسنة اللهب داخل سنترال رمسيس وسط القاهرة وذلك بعد أيام من اندلاع حريق ضخم تسبب في مصرع 4 موظفين وإصابة العشرات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بتصاعد الأدخنة من السنترال مرة أخرى وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ وبدأت في محاصرة النيران ومنع امتدادها للأدوار العليا. وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه جرى إخماد الحريق الذي كان محدودا. وكان عطل مفاجئ طرأ على شبكات الاتصالات والإنترنت المصرية نتيجة حادث حريق سنترال رمسيس بقلب القاهرة يوم الاثنين. وأعلنت وزارة الصحة المصرية سقوط أربع وفيات و27 مصابا إثر حادث الحريق.

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