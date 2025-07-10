العالم اليوم - تقارير: انهيار مبنى مفخخ على جنود إسرائيليين في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 يوليو 2025 11:22 مساءً - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مبنى مفخخا انهار على عدد من الجنود الإسرائيليين وهم بداخله في خانيونس بقطاع غزة.
ولم ترد معلومات تفصيلية عن الحادث، لكن وسائل الإعلام العبرية قالت إنه "حادث أمني صعب في غزة".
وذكرت أن عددا من الجنود "أصيبوا جراء انهيار مبنى مفخخ عليهم خلال حدث أمني في خانيونس جنوبي قطاع غزة".
وأضافت أن "الحدث الأمني مازال مستمرا ومروحيات الإنقاذ تساعد في إخلاء الجنود المصابين".
وقالت مصادر إن مسلحين فلسطينيين فتحوا النار تجاه قوة إنقاذ تابعة للجيش الإسرائيلي حاولت انتشال الجنود المصابين في المبنى المنهار.
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