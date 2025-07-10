نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اندلاع حريق ضخم جديد في سهل الغاب بريف محافظة حماة السورية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "الإخبارية السورية" باندلاع حريق حراجي ضخم قرب بلدة نبع الطيب في سهل الغاب بريف محافظة حماة الغربي، مشيرة لاستنفار فرق الإطفاء لبدء عمليات الإخماد بالتعاون مع الأهالي.

وأكدت محافظة حماة أن الفرق تعمل للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى منازل المدنيين القريبة وسط ظروف مناخية صعبة.

وأضافت أنه لم تُعرف بعد أسباب اندلاع الحريق أو حجم الأضرار فيما تتواصل الجهود لاحتواء ألسنة اللهب والحيلولة دون تفاقم الوضع.

ويأتي هذا الحريق بعد حرائق ضخمة اجتاحت مناطق مختلفة في الساحل السوري وما زالت مندلعة منذ 8 أيام.

ووصف الدفاع المدني السوري حرائق الغابات في سوريا بأنها الأسوء منذ سنوات والتهمت نحو 14 ألف هكتار من المساحات الخضراء، بريف اللاذقية وأجبرت مئات العائلات على ترك منازلهم