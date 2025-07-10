العالم اليوم - بالفيديو.. لحظة اغتيال مسؤول أمني أوكراني بالرصاص في كييف

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 يوليو 2025 09:24 مساءً - أفادت وسائل إعلام أوكرانية نقلا عن مصادر استخباراتية بأن أحد أعضاء جهاز الأمن الأوكراني الرئيسي (إس بي يو) قد لقي حتفه الخميس في كييف بعد إطلاق خمس رصاصات عليه.

وأوضحت أن الحادث وقع في وضح النهار وأن السلطات تواصل البحث عن مطلق النار. ووثق مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة اغتيال الضابط من طرف شخص ملثم قبل أن يلوذ بالفرار. وقال رومان تشيرفينسكي وهو ضابط سابق في جهاز الأمن الأوكراني إن الضحية هو كولونيل شارك في تنسيق عمليات تخريب داخل الأراضي الروسية. وقد اكتفت الشرطة بتأكيد مقتل شخص في حي هولوسيفسكي بالعاصمة كييف مضيفة في بيان أن "جميع ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق حاليا".

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