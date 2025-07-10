نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة ترحب بمحادثات لافروف وروبيو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - رحبت الأمم المتحدة بالمحادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، على هامش فعاليات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن "الأمم المتحدة ترحب دائما بالحوار".

وأفادت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس بأن لافروف وروبيو تبادلا وجهات النظر حول تسوية الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى الوضع حول إيران وسوريا، على هامش فعاليات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور.

وأكد لافروف وروبيو أهمية مواصلة الجهود لتطبيع عمل البعثات الدبلوماسية بين البلدين، وأن استئناف حركة الطيران المباشر بين البلدين قد يساعد في استعادة التعاون الأمريكي الروسي.

كما أعربت الخارجية الروسية عن ثقتها بأن الحوار البناء بين وزراتي خارجية البلدين سيستمر حول مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك