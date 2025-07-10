نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانيا وفرنسا توقعان اتفاقية بشأن تنسيق الردع النووي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن لندن وباريس وقعتا، يوم الخميس، إعلانا بشأن تنسيق "أنظمة الردع النووي المستقلة".

وقال ستارمر خلال مؤتمر صحفي عقب قمة ثنائية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "وقعنا إعلان نورثوود، مؤكدين لأول مرة أننا سننسق رادعنا النووي المستقل".

وأضاف: "ابتداء من اليوم، سيعلم خصومنا أن أي تهديد خطير لهذه القارة (الأوروبية) سيؤدي إلى رد فعل مشترك من بلدينا".

وأعلنت فرنسا وبريطانيا عن خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الدفاعية، حيث أكدت الدولتان استعدادهما لتنسيق ردعهما النووي من أجل حماية أوروبا من أي "تهديدات قصوى".

وتعرضت هذه الاتفاقيات لانتقادات في فرنسا في السابق، حيث قال السياسي الفرنسي وزعيم حزب الوطنيين فلوريان فيليبو إن قرار ماكرون بتنسيق الردع النووي للبلاد مع القوات البريطانية، إذا لزم الأمر، يساعد في نقل السيطرة عليها إلى الولايات المتحدة