العالم اليوم - أوكرانيا تعتقل صينيين بتهمة التجسس وتسريب معلومات سرية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 يوليو 2025 06:24 مساءً - أعلنت السلطات الأوكرانية، الخميس، اعتقال رجل صيني وابنه، بتهمة التجسس ومحاولة تهريب معلومات سرية، تتعلق بنظام الصواريخ نبتون الأوكراني، إلى الصين.

وذكرت صحيفة "تلغراف"، أن جهاز الأمن الأوكراني اعتقل المتهمين يوم أمس الأربعاء، بكييف، واتهم الإبن ووالده بتهمة "تصدير وثائق سرية بشكل غير قانوني إلى الصين، تتعلق بنظام الصواريخ الأوكراني نبتون".

وأشارت الصحيفة إلى أن الابن، البالغ من العمر 24 سنة، كان طالبا سابقا في إحدى الجامعات في كييف، بينما كان والده يقيم في الصين ويزور أوكرانيا "لتنسيق أنشطة التجسس التي ينفذها ابنه شخصيا"، بحسب جهاز الأمن.

واعتبرت السلطات أن هذا الاعتقال هو الأول من نوعه في أوكرانيا بتهمة التجسس منذ بداية الحرب في فبراير 2022.

وبحسب اتهامات جهاز الأمن، التي نقلتها "تلغراف"، فإن الابن حاول تجنيد مواطن أوكراني يعمل في برنامج تطوير هذه الصواريخ للحصول على معلومات تقنية وحساسة حول صواريخ "نبتون".

وأضاف الجهاز أن الابن كان يخطط لتسليم هذه المعلومات إلى والده، الذي كان بدوره سينقلها إلى الصين، لكن الاستخبارات الأوكرانية ألقت القبض عليه متلبسا أثناء تسليمه الوثائق السرية.

صاروخ نبتون الأوكراني

ولعب صاروخ "نبتون" المضاد للسفن والأسلحة بعيدة المدى، دورا حاسما في الحرب الأوكرانية الروسية، حيث استخدمته كييف لتنفيذ عدة عمليات، منها إغراق أسطول سفن تابع لموسكو في البحر الأسود، خلال الشهور الأولى من الحرب.

واتهمت أوكرانيا الصين مرارا بدعم روسيا خلال الحرب عبر تزويد الجيش الروسي بالأسلحة والبارود.

وفي أبريل الماضي، صرح الرئيس الأوكراني بأن بلاده حصلت على معلومات تفيد بأن الصين تزود روسيا بالأسلحة.

لكن بكين نفت هذه الاتهامات، وأكدت أنها لم تزود أي طرف من أطراف النزاع بأسلحة فتاكة.