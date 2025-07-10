الشرطة الألمانية تعلن إحباط مخطط لـ«هجوم إرهابي»

برلين ـ ا.ف.ب: أعلنت الشُّرطة الألمانية توقيف مواطن بوسني وإجراء عمليات بحث في غرب ألمانيا في إطار تحقيق في تمويل محتمل لهجوم «إرهابي». وقبض على المشتبه به (27 عامًا) خلال عملية نفذتها وحدة عمليات خاصة في الشُّرطة الألمانية في وقت مبكر من صباح أمس في منطقة إيسن ودورتموند، وفق ما أفادت الشُّرطة والنيابة المحلية في بيان. ولم يقدِّم البيان على الفور تفاصيل إضافية عن مخطط الهجوم المزعوم لكنه أفاد بأن التحقيق ما زال جاريًا. ووفقًا لصحيفة بيلد، تلقى المشتبه به تدريبًا عسكريًّا. وأجريت عمليات بحث أخرى في المنطقة في منازل أشخاص آخرين، يعتبرون حاليًّا «شهودًا» في هذه القضية. وبدأ التحقيق الذي أجرته الشُّرطة بعد الاشتباه في عملية احتيال لعصابة منظمة وبعد توصله في وقت لاحق إلى أن الأموال التي جمعت «كانت مخصصة للاستخدام في تمويل هجوم إرهابي» وفق البيان.

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