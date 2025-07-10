نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: أكثر من 4 ملايين أوكراني عادوا إلى بلادهم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من 4 ملايين شخص عادوا إلى مجتمعاتهم في أوكرانيا، من بينهم أكثر من مليون عادوا من الخارج.

وقالت المديرة العامة للمنظمة، إيمي بوب، إن "النزوح بهذا الحجم يفرض تحديات جسيمة على أوكرانيا وشعبها"، مؤكدة أن "التعافي يجب أن يبدأ بالتركيز على الأشخاص الأكثر حاجة، من خلال ربطهم بالخدمات واستعادة سبل عيشهم، حتى لا تقتصر العودة على مجرد الرجوع إلى الديار، بل تتعداها إلى استعادة موقعهم داخل المجتمع".

وأكدت أنه "يجب أن نتيح للنازحين داخليا والأوكرانيين في الخارج العودة بأمان وبكرامة"، مشيرة إلى أن "المنظمة الدولية للهجرة تفخر بدعمها للحكومة الأوكرانية وشركائها في هذه الجهود، من خلال الاستثمار في القيادة المحلية وتبنّي نهج قائم على المناطق بما يضمن استدامة إعادة الإدماج".

وتظهر بيانات المنظمة أن نحو 4 ملايين أوكراني ما زالوا من النازحين داخليا، في حين لا يزال 5 ملايين لاجئ أوكراني يعيشون في دول أوروبا