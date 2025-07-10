العالم اليوم - روبيو: متفائلون بشأن اتفاق غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 يوليو 2025 04:21 مساءً - قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف روبيو في حديث للصحفيين، إن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف متفائل أيضا بأنه سيتم عقد محادثات غير مباشرة قريبا. وأردف في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا: "أعتقد أننا أقرب، وربما أقرب مما كنا عليه منذ فترة طويلة". وأضاف أنه تحدث مع ويتكوف مساء الأربعاء، بشأن حرب غزة.

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