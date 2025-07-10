36 شهيداً بقصف إسرائيلي على غزة

36 شهيداً بقصف إسرائيلي على غزةارتفع عدد شهداء هجوم الاحتلال الإسرائيلي الذي يشنه في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 36، بالإضافة إلى عدد كبير من المصابين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 3 آخرين جراء قصف الاحتلال شقة سكنية قرب مفترق حيدر عبدالشافي غرب مدينة غزة، كما استُشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف مجموعة من المواطنين في شارع النصر شمال المدينة، بينما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف بشارع فكري أبو وردة في منطقة جباليا النزلة.

وأضافت أن أربعة مواطنين استُشهدوا وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كما استُشهد مواطن وأصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف منزلا يعود لعائلة ثابت في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة في مدينة /دير البلح/ بعد قصفها طابورا لاستلام مكمل غذائي، ما أدى إلى استشهاد 15 مواطنا، بينهم 8 أطفال وامرأتان.

وفي وسط قطاع غزة، استُشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو جلد في مخيم البريج وسط القطاع، كما استُشهد 5 مواطنين بينهم طفلان، في قصف مسيرة للاحتلال خيام النازحين قرب بئر 19 في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، إضافة إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء إطلاق الاحتلال النار على النازحين جنوب غرب المدينة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 57860 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 137409 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.