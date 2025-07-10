مسؤول إيراني يلمّح باغتيال ترامب بطائرة مسيرة أثناء استجمامه.. وترامب يرد

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أحمد جودة - القاهرة - في تصعيد جديد للتوترات بين طهران وواشنطن، أثار تصريح محمد جواد لاريجاني، المستشار السابق للمرشد الأعلى الإيراني، جدلًا واسعًا بعدما ألمح خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني إلى إمكانية اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطائرة مسيرة خلال استرخائه في منتجع "مارالاجو" بولاية فلوريدا.

لاريجاني: يمكن لطائرة مسيرة أن تضرب ترامب في "سرته"

وفي التصريحات المثيرة التي نقلتها صحيفة الإندبندنت البريطانية، قال لاريجاني:

"لقد ارتكب ترامب فعلًا يمنعه من الاستلقاء تحت أشعة الشمس في مارالاجو، بينما هو مستلقٍ هناك وبطنه في مواجهة الشمس، قد تصيبه طائرة مسيرة صغيرة في سرته... الأمر بسيط للغاية".



وتمثل هذه الكلمات أقوى تلميح من مسؤول إيراني سابق بإمكانية الرد المباشر على ترامب، الذي أمر عام 2020 باغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد، وهي الواقعة التي ما زالت تشكل نقطة توتر رئيسية في العلاقات بين البلدين.

ترامب يضحك من التهديد ويرد: "كنت في السابعة"

وفي المقابل، لم يتعامل ترامب مع التهديد الإيراني على محمل الجد، وخلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز، تم توجيه تصريح لاريجاني إلى الرئيس الأمريكي، الذي ضحك ساخرًا وسأله المذيع بيتر دوسي عن آخر مرة استلقى فيها تحت أشعة الشمس.

ورد ترامب مبتسمًا: "لقد مر وقت طويل... لا أعرف، ربما كنت في السابعة من عمري. لست مهتمًا كثيرًا بهذا الأمر".

وأضاف: "أعتقد أنه تهديد. أنا متأكد من أنه ليس تهديدًا في الواقع، ولكن ربما يكون كذلك".

التصعيد يأتي في أعقاب تدخل أمريكي مباشر في حرب إسرائيل وإيران

وجاء هذا التصعيد اللفظي بعد تدخل الولايات المتحدة عسكريًا في الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وإيران واستمرت 12 يومًا، حيث شنت القوات الأمريكية ضربات جوية استهدفت ثلاث منشآت نووية رئيسية داخل إيران.

وخلال زيارته للبيت الأبيض هذا الأسبوع، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشكر لترامب على دعمه القوي لإسرائيل، وقال إن "مساعدة واشنطن في تدمير منشآت طهران النووية كان حاسمًا في الحملة الإسرائيلية".

ترامب: الضربات الأمريكية "دمرت" المنشآت النووية الإيرانية.. والخبراء يشككون

من جانبه، أعلن ترامب في أكثر من مناسبة أن الضربات الجوية الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية أدت إلى تدميرها بالكامل، إلا أن خبراء عسكريين واستخباراتيين أعربوا عن شكوكهم في حجم الضرر الفعلي، مشيرين إلى أن إيران قد تكون أخفت جزءًا من مخزونها من اليورانيوم المخصب قبل الضربات الجوية.

وأشار مسؤول استخباراتي إسرائيلي إلى أن تحليلاتهم تؤكد أن كميات من اليورانيوم لا تزال موجودة في فوردو ونطنز وأصفهان، وهي المواقع الثلاثة التي تعرضت للقصف الأمريكي الشهر الماضي، دون أن يتم نقل المواد النووية منها.

مفاوضات مرتقبة في النرويج.. وترامب يلمّح لرفع العقوبات

وبالرغم من تصاعد التهديدات والتصريحات العدائية، من المقرر أن تستأنف المفاوضات بين واشنطن وطهران في النرويج خلال هذا الأسبوع، في محاولة جديدة لإعادة إحياء الاتفاق النووي المتعثر.

وفي تطور مفاجئ، أعلن ترامب يوم الإثنين الماضي استعداده لـ رفع العقوبات المفروضة على إيران "في الوقت المناسب"، وهو ما اعتبره مراقبون تناقضًا واضحًا مع لغة التصعيد العسكري الأخيرة.