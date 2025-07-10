العالم اليوم - "مصدر" تستضيف لقاءات استراتيجية لتعزيز الشراكات في مدريد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 يوليو 2025 11:23 صباحاً - استضافت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال تطوير مشاريع الطاقة النظيفة والاستثمار فيها، منتدى أعمالٍ رفيع المستوى في العاصمة الإسبانية مدريد بهدف تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحديد ملامح المرحلة المقبلة لتوسع أنشطة الشركة في منطقة شبه الجزيرة الإيبيرية الواقعة في جنوب غرب أوروبا وتضم إسبانيا والبرتغال.

ترأس الفعالية الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، بمشاركة مجموعة من أبرز الشخصيات الذين يمثلون الجهات الحكومية في إسبانيا والبرتغال، والهيئات التنظيمية، وشركات المرافق والخدمات، والمستثمرين، والمشترين الرئيسيين، وشركات التكنولوجيا.

وتركزت النقاشات حول ضرورة تسريع الجهود لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة في شبه الجزيرة الإيبيرية، وتعزيز دور إسبانيا كمركز استراتيجي ضمن محفظة مشاريع "مصدر" الأوروبية.

وتأتي صفقة استحواذ "مصدر" على شركة "سايتا" بقيمة 5.1 مليار درهم (1.4 مليار دولار) خلال العام الماضي، كجزء محوري من استراتيجية الشركة للتوسع في السوق الأوروبية.

وتُمثل "سايتا" منصة مهمة لتوسيع أنشطة "مصدر" في المنطقة حيث تعد من أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الطاقة المتجددة في إسبانيا والبرتغال، وتساهم بدور فاعل في دعم أهداف تفادي الانبعاثات الكربونية في المنطقة.

وخلال زيارته إلى المقر الرئيسي لشركة "سايتا" في مدريد، التقى الدكتور سلطان الجابر بفريق الإدارة التنفيذية والموظفين، وهنأهم بانضمام "سايتا" إلى مجموعة الشركات التابعة لـ "مصدر"، كما تم استعراض الخطط المستقبلية الطموحة التي تهدف إلى توسيع نطاق تأثير "سايتا" وتعزيز حضورها في قطاع الطاقة المتجددة.

وتستمر "مصدر" في تنويع استثماراتها في أوروبا من خلال عدة مشاريع بارزة، فإلى جانب صفقة "سايتا"، استحوذت "مصدر" على شركة "تيرنا إنرجي" في اليونان بقيمة 12.62 مليار درهم (3.2 مليارات يورو)، وأبرمت شراكة استراتيجية مع شركة "إنديسا" الإسبانية بقيمة 6.80 مليار درهم (1.7 مليار يورو)، والتي تضمنت استحواذ "مصدر" على حصة قدرها 49.99% في أصول مشاريع للطاقة متجددة بقدرة 2.5 جيجاواط، وهي من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة.

ومنذ تأسيسها في عام 2006، قامت "مصدر" بتطوير وإبرام شراكات في مشاريع في أكثر من 40 دولة، مع خطط لزيادة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها من الطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.