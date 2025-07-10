عاجل ـ شاهد لحظة غرق السفينة المتجهة إلى ميناء أم الرشراش بعد استهدافها بصاروخ حوثي مباشر "متوعدين البقية"

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أحمد جودة - القاهرة - الحوثيون يقصفون سفينة شحن متجهة إلى ميناء أم الرشراش: "متوعدين البقية"

الحوثيون يقصفون سفينة شحن متجهة إلى ميناء أم الرشراش: "متوعدين البقية"، في تصعيد جديد يهدد الملاحة في البحر الأحمر، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، عن استهداف سفينة شحن كانت في طريقها إلى ميناء أم الرشراش (إيلات) على البحر الأحمر، وذلك في إطار ما وصفوه بـ "الرد المشروع على العدوان الإسرائيلي على غزة".

وأكد المتحدث العسكري باسم الجماعة، في بيان رسمي، أن الهجوم تم "بدقة عالية"، وأن السفينة أصيبت بشكل مباشر، محذرًا من أن هذا "الرد لن يكون الأخير"، ومشدّدًا:

"متوعدين البقية.. وأي سفينة ترتبط بالعدو الصهيوني ستكون هدفًا لنا."