نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد إطلاق صاروخ من اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دوّت صفارات الإنذار، صباح اليوم، في مدينة تل أبيب وعدد من المناطق وسط الأراضي المحتلة، عقب رصد منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية إطلاق صاروخ قادم من الأراضي اليمنية، حسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وقالت القناة الـ12 العبرية إن الصاروخ تم رصده على بعد مئات الكيلومترات من الحدود الإسرائيلية، وتم تفعيل أنظمة التحذير بشكل تلقائي في مناطق وسط الكيان، من بينها تل أبيب ورمات غان وهرتسيليا، وسط حالة من الترقب والذعر في صفوف السكان.