العالم اليوم - أسعار الجملة في اليابان تهبط بـ 0.2% خلال يونيو

انتم الان تتابعون خبر أسعار الجملة في اليابان تهبط بـ 0.2% خلال يونيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 يوليو 2025 09:28 صباحاً - أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة الخميس تراجع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان بنسبة 0.2 بالمئة شهريا خلال الشهر الماضي.

جاء ذلك متفقا مع توقعات المحللين، بعد انخفاض الأسعار خلال مايو بنسبة 0.1 بالمئة وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 0.2 بالمئة، وفقا للبيانات الأولية.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة في اليابان خلال يونيو بنسبة 2.9 بالمئة وهو ما جاء متفقا أيضا مع توقعات المحللين بعد ارتفاعها بنسبة 3.3 بالمئة وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 3.2 بالمئة وفقا للبيانات الأولية خلال الشهر السابق.

وارتفعت أسعار صادرات اليابان خلال يونيو بنسبة 0.1 بالمئة شهريا وتراجعت بنسبة 1.6 بالمئة سنويا، في حين تراجعت أسعار الواردات بنسبة 1.6 بالمئة شهريا وبنسبة 6.1 بالمئة سنويا وفقا لبيانات البنك المركزي الياباني.