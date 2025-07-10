نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: نعول على شراء الدول الإفريقية لمعداتنا العسكرية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدول الإفريقية لاستثمار المزيد في قطاع الدفاع وأعرب عن أمله في شرائها للأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية لهذا الغرض.

وقال ترامب خلال اجتماع مع زعماء عدد من الدول الإفريقية في البيت الأبيض، يوم الأربعاء: "ندعو الدول الحاضرة هنا اليوم لاستثمار المزيد في الدفاع. ونأمل طبعا في شرائها لمعداتنا".

وأكد ترامب استعداد الولايات المتحدة للتعاون مع الدول الإفريقية في ما يتعلق "بمصالحها الحيوية" ومناقشة القضايا الأمنية، مضيفا أن واشنطن تعول على التعاون مع الدول الإفريقية "نظرا لثرواتها الكبيرة والمقدرة".

وأعرب عن أمله في مواصل الدول الإفريقية محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن "هذه مشكلة كبيرة في إفريقيا".

وتجدر الإشارة إلى أن ترامب عقد لقاء مع زعماء الغابون وغينيا بيساو وليبيريا وموريتانيا والسنغال