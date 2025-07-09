العالم اليوم - حماس توافق على إطلاق سراح 10 رهائن ضمن محادثات الهدنة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 يوليو 2025 11:34 مساءً - قالت حركة حماس اليوم الأربعاء، إنها وافقت على إطلاق سراح عشرة رهائن في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن محادثات التهدئة الجارية "صعبة" بسبب "تعنت" إسرائيل.

وأضافت الحركة أن محادثات وقف إطلاق النار الجارية تواجه عدة نقاط خلاف منها تدفق المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"ضمانات حقيقية" لوقف إطلاق نار دائم.

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