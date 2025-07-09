نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضيحة في إسرائيل.. وزير المالية يرقص في ليلة تشييع 4 جنود إسرائيليين قُتلوا في كمين بيت حانون في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - في مساء شهد أربع جنازات لجنود إسرائيليين قُتلوا في كمين بيت حانون بقطاع غزة، ظهر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وهو يرقص في حفل.

أثارت مشاركة أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي في عرض فني ضخم أقيم في "بركة السلطان" في القدس، وفي مناسبات احتفالية أخرى، في مساء شهد جنازات لأربعة من خمسة قتلى كمين بيت حانون، موجة من الغضب. وقد تم تصوير وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وهو يرقص في العرض.

وفي مركز الحفل الذي أقيم مساء الثلاثاء، غنّى المغني الحريدي المعروف أبراهام فريد، وقد خصّص في بداية أدائه عددا من الأغاني لذكرى القتلى، أربعة منهم من كتيبة "نتساح يهودا"، الذين دفنوا قبل وقت قصير من بدء الحفل.

فيما بعد، شوهد سموتريتش وهو يشارك في الرقصات إلى جانب المغني. وفي محيطه، أفادوا أنه اصطحب اثنين من أبنائه إلى الحفل الذي تم تحديده مسبقا، قبل وقوع الحادثة في شمال قطاع غزة.



ولم يكن سموتريتش هو الوحيد الذي احتفل في الساعات الماضية، إذ أُقيم مساء أمس أيضا حفل "بار ميتسفا" لابن فريدي مالك، نائب رئيس بلدية "نشر" سابقًا وعضو مركز حزب الليكود.

وكان بين الحاضرين عدد من كبار مسؤولي حزب الليكود، منهم الوزراء: ياريف ليفين، نير بركات، عيديت سيلمان، وماي غولان، بالإضافة إلى أعضاء الكنيست: دافيد بيتان، حنوك ميلفيتسكي، إتي عطية، كاتي شطريت، أوشير شاكيد، أريئيل كلنر، نيسيم فاتوري، وموشيه سعادة. كما حضر الحفل أيضًا الوزير زئيف إلكين من حزب جدعون ساعر.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أكد أمس الثلاثاء، أن قواته فقدت 5 جنود خلال عملية عسكرية في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، مشيرا إلى أن جنديين آخرين في حالة حرجة، إضافة إلى إصابة 16 آخرين بجروح متوسطة