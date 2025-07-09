نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يعفي بوغدانوف من منصب نائب وزير الخارجية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس فلاديمير بوتين قرارا بإعفاء ميخائيل بوغدانوف من منصبه كنائب لوزير الخارجية وممثل خاص لشؤون الرئيس في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ونُشرت المراسيم الرئاسية ذات الصلة على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية. وجاء في أحد المراسيم: "إعفاء ميخائيل ليونيدوفيتش بوغدانوف من منصبه كنائب لوزير خارجية الاتحاد الروسي".

بينما ينص المرسوم الثاني على إعفاء بوغدانوف من مهام الممثل الخاص للرئيس لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا. وتنفذ هذه المراسيم اعتبارا من تاريخ توقيعها.

ويبلغ بوغدانوف من العمر 73 عامًا، حيث بدأ خدمته الدبلوماسية عام 1974. وتولى منصب نائب وزير الخارجية في يونيو 2011، وأصبح الممثل الخاص للرئيس لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا في أكتوبر 2014. وكان يشرف على قضايا علاقات روسيا مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا، ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإسلامية الدولية الأخرى، بالإضافة إلى قضايا التسوية في سوريا والشرق الأوسط.