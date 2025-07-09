نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو: لا نهدف لطرد سكان غزة ولكن نسعى لإنهاء حكم حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نتنياهو: لا نهدف لطرد سكان غزة ولكن نسعى لإنهاء حكم حماس.. قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته لا تسعى إلى تهجير سكان قطاع غزة، زاعمًا أن ما تقوم به إسرائيل هو إتاحة الفرصة لمن يرغب من الفلسطينيين في مغادرة القطاع.

وفي الوقت ذاته، شدد على أن الهدف الأساسي من العمليات الإسرائيلية هو القضاء على حكم حركة حماس داخل غزة.

تنسيق متواصل مع إدارة ترامب بشأن الملف الفلسطيني

وفي تصريحات صحفية أدلى بها اليوم، أشار نتنياهو إلى أن التنسيق مع الإدارة الأميركية، بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب، لا يزال قائمًا بشأن القضية الفلسطينية.

وأكد أن العلاقة بين الطرفين ترتكز على استراتيجية مشتركة تعتمد على التنسيق وليس على الضغط المتبادل، على حد وصفه.

نتنياهو: لا نجبر أحد على الرحيل.. وترامب لم يطلب منا ذلك

وفي معرض حديثه، حاول نتنياهو نفي اتهامات تتعلق بمخططات لتهجير سكان غزة قسرًا، قائلًا: "نحن لا نجبر أحدًا على الرحيل، ولم يطلب الرئيس ترامب ذلك أيضًا"، مشيرًا إلى أن السكان أمامهم خيار البقاء أو المغادرة، وهو ما وصفه بحرية الاختيار، رغم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.

الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية

كما تطرق نتنياهو إلى قضية الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، مؤكدًا أن تحريرهم يمثل أولوية قصوى بالنسبة له وللرئيس ترامب.

وأضاف: "نحن متفقان على ضرورة إطلاق سراح الرهائن، وضمان ألا تتحول غزة إلى مصدر تهديد دائم لأمن إسرائيل".

صفقة التهدئة مرهونة بالشروط الإسرائيلية

وفيما يتعلق بالمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق تهدئة، قال نتنياهو إن إسرائيل مستعدة للانخراط في أي صفقة، لكنها لن تقبل بأي اتفاق مهما كان الثمن، مؤكدًا أن التهدئة يجب أن تأتي بما يتوافق مع ما وصفه بالمتطلبات الأمنية الواضحة لإسرائيل.

واختتم نتنياهو تصريحاته بالتأكيد على أن العمل جارٍ مع الجانب الأميركي بشكل مشترك من أجل ضمان أمن إسرائيل، في ظل استمرار التصعيد في قطاع غزة، لافتًا إلى أن المواقف الإسرائيلية ستكون حاسمة بما يخدم هذه الأهداف الأمنية قبل أي شيء آخر.