كندا: لن نصبح ولاية أمريكية أبداً
أكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند اليوم الأربعاء، أن كندا لن تنضم أبدا إلى الولايات المتحدة كولاية تحت رقم 51.
وقالت الوزيرة في مقابلة مع القناة التلفزيونية اليابانية NHK: "لن تصبح كندا أبدا الولاية رقم 51 للولايات المتحدة. نقطة على السطر".
وأوضحت القناة أن رد فعل الوزيرة الحاد جاء ردا على مقترحات مماثلة كان قد أعلنها سابقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقد عبر الرئيس ترامب مرارا عن رأيه بأن العديد من سكان كندا يؤيدون أن تصبح بلادهم الولاية رقم 51 للولايات المتحدة. وهو يرى أن مثل هذا الاتحاد سيجلب لكندا الاستقرار الاقتصادي ويحميها من التهديدات الخارجية التي بحسب زعم ترامب، تأتي على وجه الخصوص من روسيا والصين.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مرارا أن بلاده لن تنضم بأي شكل من الأشكال إلى الولايات المتحدة.
وفي نهاية يونيو الماضي، أعاد الرئيس الأمريكي طرح هذه الفكرة. حيث قال إن كندا تعتمد كليا على الولايات المتحدة، بينما الولايات المتحدة لا تعتمد على كندا.
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