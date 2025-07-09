الجيش الإسرائيلي: الظروف متوفرة لصفقة أسرى.. الحرب تكلفنا خسائر بشرية مؤلمة وباهظة

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير أن الظروف متوفرة لصفقة أسرى وننتظر تعليمات المستوى السياسي مؤكدا أن الحرب "تكلفنا خسائر بشرية".

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، إن الحرب على قطاع غزة من أعقد الحروب في تاريخ إسرائيل، مشيرا إلى أنها تفرض تحديات قاسية وتكبد البلاد خسائر بشرية مؤلمة.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل تخريج الدورة 52 من كلية الأمن القومي، أشار زامير إلى أن الظروف مهيئة لعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس. وقال: "قواتنا أظهرت قدرات عملياتية عالية خلقت ظروفا مواتية لإحراز تقدم في هذا الملف، وننتظر توجيهات المستوى السياسي لتحقيق ذلك".

وشدد زامير على أن الجيش يواصل عملياته في قطاع غزة ضمن مهمة واضحة تتمثل بـ"استعادة الأسرى وحسم المعركة"، مؤكدا التزام الجيش بالتعليمات الحكومية.

ورغم تأكيده على الإنجازات، لم يخف رئيس الأركان الإسرائيلي آلام الحرب الباهظة التي تدفعها إسرائيل، إذ قال: "للأسف، الحرب تكلفنا خسائر بشرية. أتقدم بالعزاء لعائلات جنود كتيبة نتسح يهودا الذين سقطوا مؤخرا" في إشارة لكمين بيت حانون الذي نفذته المقاومة الفلسطينية.

وأوضح زامير أن الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية تقوم على الحسم العسكري، الحفاظ على التفوق النوعي، وتعميق التحالف مع الولايات المتحدة.

كما دعا رئيس الأركان إلى توسيع دائرة التجنيد وتعزيز الجاهزية العسكرية، معتبرا أن التحديات الإقليمية تتطلب قوة بشرية مؤهلة ومتماسكة