العالم اليوم - نتنياهو يدرس إمكانية تمديد زيارته إلى واشنطن

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 يوليو 2025 09:28 مساءً - أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم"، الأربعاء، بأن طاقم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث إمكانية تمديد زيارته الحالية إلى العاصمة الأميركية واشنطن لتشمل عطلة السبت.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التمديد يأتي خلافا للجدول الزمني الأصلي الذي كان يقضي بعودة نتنياهو إلى تل أبيب غذا الخميس.

كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك احتمالا لعقد اجتماع ثالث بين نتنياهو وترامب، غير أن موعد اللقاء لم يحدد حتى الآن.