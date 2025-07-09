نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبيو يدعو إلى استعادة القدرة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن ترسانات الأسلحة في الدول الأوروبية أصبحت مستنفدة جراء دعم أوكرانيا، مما يتطلب إعادة بناء كبيرة للقدرات الدفاعية لحلف "الناتو".

وأكد قائلا في مقال رأي نُشر الأربعاء على موقع صحيفة "يو إس إيه توداي": "أوروبا استنفدت مخزونها المتواضع من الأسلحة لمساعدة أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي. وهذا وضع حدًا لعقود من الإهمال في الإنفاق الدفاعي من قبل الحلفاء".

وأوضح روبيو أن على الحلف تعويض المكونات الرئيسية، مشيرا إلى أن "على الناتو استعادة قدراته المنسية منذ زمن طويل - بما في ذلك النقل الاستراتيجي، وأنظمة الدفاع الجوي، والمدفعية، ووسائل القيادة والسيطرة".

وأضاف أنه في ظل القرار المتفق عليه برفع الإنفاق العسكري لدول الناتو إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، تبقى الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تمتلك القدرة الصناعية الكافية لتلبية الاحتياجات الدفاعية لأوروبا بالكامل