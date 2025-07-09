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أحمد جودة - القاهرة - أشار رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس "الدوما" الروسي ليونيد سلوتسكي، إلى محاولات مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس لإفشال المفاوضات الروسية-الأوكرانية.

وكتب سلوتسكي في قناته على "تلغرام" ردا على تصريحات السياسي الألماني بأن الفرص الدبلوماسية لتسوية النزاع في أوكرانيا قد استنفدت: "هل تلقف فريدريش ميرتس الشعلة من [رئيس الوزراء البريطاني السابق] بوريس جونسون وقرر إفشال المفاوضات الروسية-الأوكرانية لتسوية الصراع؟ من على منبر البوندستاغ، يلقي ميرتس باتهامات كاذبة تماما: زاعما أن روسيا 'تستخدم القوة العسكرية لتعريض حق دولة بأكملها في الوجود للشك علنا، وتعتزم تدمير الحرية السياسية للقارة الأوروبية بأسرها'. هراء مطلق وخداع صريح".

وذكر رئيس لجنة الدوما أن روسيا أكدت مرارا "على جميع المستويات ومن مختلف المنابر" عدم وجود خطط لشن هجوم على أوروبا.

وفي تعليقه على الإجراءات العدوانية للسياسيين الأوروبيين، أشار النائب أيضا إلى أن المفوضية الأوروبية أدرجت في مشروع الميزانية للفترة 2028-2034 "لدعم أوكرانيا" نحو 100 مليار يورو.

واختتم سلوتسكي بالقول: "ميرتس وماكرون وستارمر وأمثالهم يدمرون بأنفسهم السلام الأوروبي، عبر تصعيد سباق التسلح ودفع بلدانهم نحو مواجهة واسعة النطاق".