العالم اليوم - ترامب يقرر فرض رسوم جمركية على 3 دول عربية

انتم الان تتابعون خبر ترامب يقرر فرض رسوم جمركية على 3 دول عربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 يوليو 2025 08:20 مساءً - وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، رسائل متعلقة بالرسوم الجمركية لست دول هي الجزائر وبروناي والعراق وليبيا ومولدوفا والفلبين.

وتضمنت الرسائل فرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على الجزائر و25 بالمئة على بروناي و30 بالمئة على العراق و30 بالمئة على ليبيا و25 بالمئة على مولدوفا و25 بالمئة على الفلبين.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ترامب يقرر فرض رسوم جمركية على 3 دول عربية .. في رعاية الله وحفظة