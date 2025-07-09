نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يستقبل لي تشيانج رئيس مجلس الدولة الصيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو بمقر الأمانة العامة لي تشيانج رئيس مجلس الدولة الصيني، وبصحبته كل من وزيري المالية والتجارة الصينيين ضمن وفد رفيع المستوى، وذلك في إطار زيارة يقوم بها المسئول الصيني الكبير إلى جمهورية مصر العربية.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط استهل اللقاء بالترحيب بالضيف الصيني في مقر الجامعة معربًا عن التقدير الكبير للصداقة العربية الصينية الممتدة، ومشيدًا بالدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية في الارتقاء بعلاقات التعاون بين الجانبين العربي والصيني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما أوضح المتحدث أن أبو الغيط أكد على الاهتمام الذي توليه الجامعة العربية ودولها الأعضاء في الارتقاء بعلاقات التعاون بين الجانبين إلى آفاق أرحب، خاصة في اطار منتدى التعاون العربي الصيني الذي تأسس عام 2004، وفي هذا الإطار أكد السيد لي تشيانج على تطلع بلاده لعقد القمة العربية الصينية الثانية المقررة في عام 2026 بالصين، حيث أمن أبو الغيط على حديث المسئول الصيني، مؤكدًا استعداد الأمانة العامة للتعاون مع الجانب الصيني للإعداد الجيد والمبكر لهذا الاجتماع الهام.

وأشار المتحدث إلى أن اللقاء تناول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب أبو الغيط عن تقديره لمواقف الصين الداعمة للقضية الفلسطينية، القضية المركزية لجامعة الدول العربية، في مختلف المحافل الدولية، بالإضافة إلى الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وذكر المتحدث أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء أيضًا على الموقف العربي الثابت بشأن دعم مبدأ الصين الواحدة ودعم الجهود الصينية في الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها، معربًا في ذات السياق عن التقدير للمبادرات التي طرحها فخامة الرئيس الصيني "شي جين بينج" ومن بينها مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي، وكذلك مبادرة الحضارة العالمية.