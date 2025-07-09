محكمة تلزم الحكومة الألمانية بإصدار تأشيرات لأفغان

برلين ـ د.ب.أ: قضت محكمة ألمانية بإلزام الحكومة الألمانية بإصدار تأشيرات لمواطنة أفغانية وعائلتها لدخول ألمانيا، وذلك بعد أن تعهدت الحكومة بذلك. وأعلنت متحدثة باسم المحكمة الإدارية في برلين أمس أن المحكمة اتخذت هذا القرار في إجراء عاجل يتعلق بالنزاع حول برنامج الحكومة الألمانية الاتحادية لاستقبال أفغان من الفئات الأكثر عرضة للخطر. وأوضح القضاة أن الحكومة الاتحادية الألمانية «ألزمت نفسها قانونًا بالاستقبال خلال قرارات استقبال واجبة النفاذ وغير قابلة للإلغاء»، موضحين أنه لا يمكن لألمانيا «التخلي عن هذا الالتزام الذي دخلت فيه طواعية»

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