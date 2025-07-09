الحكومة الإيرانية: مقتل 1060 شخصا على الأقل فـي الحرب مع «إسرائيل»

طهران ـ وكالات: أعلنت الحكومة الإيرانية حصيلة جديدة لضحايا حربها مع «إسرائيل»، مشيرة إلى مقتل 1060 شخصًا، على الأقل، مع احتمال ارتفاع هذا العدد. وأعلن سعيد أوهادي، رئيس مؤسسة الشهداء والمحاربين القدامى في إيران، الحصيلة في مقابلة بثها التليفزيون الإيراني الرسمي مساء الاثنين. وأشار أوهادي إلى أن حصيلة القتلى قد تصل إلى 1100 نظرًا لخطورة إصابات بعض الجرحى.

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