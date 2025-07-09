"طيران الإمارات" تخطط لقبول العملات المشفرة وسيلة لدفع تذاكرها

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أحمد جودة - القاهرة - وقعت شركة طيران الإمارات مذكرة تفاهم مع "كريبتو دوت كوم" لاستكشاف سبل دمج خدمة Crypto.com Pay في أنظمة الدفع الخاصة بالشركة.

وبحسب بيان نشرته الناقلة الإماراتية، اليوم الأربعاء، فإنه من المتوقع أن يدخل هذا التكامل حيز التنفيذ العام المقبل.

وشهد أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، توقيع مذكرة التفاهم والتي وقعها عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، ومحمد الحكيم، رئيس عمليات "كريبتو دوت كوم" في دولة الإمارات، بحضور مايكل دورسام، رئيس المالية وخدمات المجموعة في مجموعة الإمارات.

وقال عدنان كاظم: "تعكس الشراكة مع "كريبتو دوت كوم" لدمج العملات المشفرة في نظام الدفع الرقمي الخاص بطيران الإمارات التزام الناقلة بتلبية متطلبات وتفضيلات العملاء المتطورة، بالإضافة إلى استقطاب شرائح العملاء الأصغر سنا والمهتمين بالتقنيات الحديثة الذين يفضلون العملات الرقمية. كما تتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع رؤية دبي لتكون في طليعة الابتكار المالي في العالم، وتوفر في الوقت نفسه لعملائنا مرونة وخيارات أكبر في كيفية تعاملهم مع طيران الإمارات".

من جهته قال إيريك أنزياني، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي للعمليات في "كريبتو دوت كوم": "يسعدنا أن نعلن عن توقيع مذكرة التفاهم المهمة هذه مع طيران الإمارات. ومع استمرارنا في توسيع حالات استخدام العملات الرقمية في الحياة اليومية، فإن الشراكة مع جهات رائدة مثل طيران الإمارات ستمنح الصناعة دفعة حقيقية، وتمكن الجهتين من تقديم حلول مالية مبتكرة وحقيقية لعملائنا. نتطلع إلى العمل معًا بينما نواصل بناء عروضنا في مجال العملات الرقمية في منطقة الخليج".

وبالإضافة إلى استكشاف دمج خدمة Crypto.com Pay ضمن أنظمة الدفع الخاصة بالناقلة، ستعمل طيران الإمارات و"كريبتو دوت كوم" على بحث سبل الاستفادة من الحملات التسويقية الترويجية لتعزيز الوعي بها وتشجيع اعتماد حل الدفع الجديد