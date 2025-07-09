العالم اليوم - بعد فك "حظر بايدن"..جرافات ومعدات عسكرية أميركية تصل إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر بعد فك "حظر بايدن"..جرافات ومعدات عسكرية أميركية تصل إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 يوليو 2025 05:24 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأربعاء، عن وصول شحنة من الجرافات والمعدات العسكرية القادمة من الولايات المتحدة، بعد تأخير استمر عدة أشهر بسبب رفض إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن إرسالها.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه تم تفريغ الشحنة، التي تضم عشرات الجرافات من طراز "كاتربيلر دي 9" ومعدات عسكرية أخرى، في ميناء حيفا.

وقالت وزارة الدفاع إن المعدات نقلت لاحقا إلى مركز لوجستي تابع للجيش الإسرائيلي، لتركيب الدروع الواقية عليها.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت في نوفمبر الماضي أن إدارة بايدن علقت صفقة بيع الجرافات، على خلفية استخدامها من قبل الجيش الإسرائيلي في عمليات هدم منازل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان قد رفع عدد من القيود التي فرضتها إدارة بايدن على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مما سمح بزيادة الدعم العسكري منذ بدء فترة ولايته.

ومنذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر 2023، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن أكثر من 870 طائرة شحن و144 سفينة نقل أوصلت نحو 100 ألف طن من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، غالبيتها من الولايات المتحدة.