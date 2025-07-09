العالم اليوم - قتيلان في سلسلة زلازل تضرب غواتيمالا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 يوليو 2025 07:21 صباحاً - قتل شخصان في غواتيمالا في سلسلة زلازل ضربت البلد الواقع في أميركا الوسطى وخلفت كذلك أضرارا مادية، حسبما أعلن مسؤول حكومي.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في غواتيمالا أندريس إيرازو للصحفيين: "للأسف، هناك خسائر بشرية مؤكدة". وتسبب انهيار أرضي في دفن سيارة على طريق سريع جنوب غربي العاصمة، تحت أكوام من الصخور والأتربة.

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