العالم اليوم - اجتماع ساعة ونصف.. ماذا دار بين ترامب ونتنياهو؟

انتم الان تتابعون خبر اجتماع ساعة ونصف.. ماذا دار بين ترامب ونتنياهو؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 يوليو 2025 03:28 صباحاً - انتهى، الثلاثاء، الاجتماع الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، والذي استمر نحو ساعة ونصف وتركّز على تطورات الأوضاع في غزة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة وجود تباين في وجهات النظر بين الزعيمين بشأن أهدافهما النهائية في إيران وغزة والشرق الأوسط بشكل عام، في وقت تسعى فيه واشنطن وتل أبيب لتحقيق تقدم في الملفات العالقة.

في السياق ذاته، كشفت مصادر عن توافق بين الجانبين بشأن نقطة دخول المساعدات الإنسانية ضمن اتفاق محتمل يتعلق بقطاع غزة، مشيرة إلى أن مشاورات تجري حاليا حول إعادة انتشار القوات الإسرائيلية داخل القطاع.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار زيارة هي الثالثة لنتنياهو إلى واشنطن منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، حيث جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي رفضه إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، مؤكدا أن إسرائيل "«ستحتفظ دائماً بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة".

بالتزامن، انطلقت جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة مساء الأحد، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن قدّم الوسطاء مقترحاً جديداً للطرفين يستند إلى خطة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.